Exposition photos Femmes journalistes Bibliothèque pour tous Pléneuf-Val-André

Bibliothèque pour tous 14 Rue des Docteurs Roux et Calmette Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-15

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la bibliothèque vous propose de venir découvrir l’exposition photos Femmes journalistes.

Grandes reportères, journalistes d’investigation, présentatrices ou rédactrices en chef, ces journalistes ont contribué à façonner le paysage médiatique en brisant les barrières d’un milieu longtemps dominé par les hommes.

Exposition mise à disposition par la Maison des Femmes 22 et le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 22.

Mardi 10h00 12h00 Mercredi 10h30 12h et 14h30 17h30 Vendredi 16h30 18h30 Samedi 10h30 12h00 .

