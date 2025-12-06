Exposition photos Fête Saint Nicolas Hagondange

Exposition photos Fête Saint Nicolas

Exposition photo de la Fête de Saint Nicolas durant la période 1955-2024Par la Classe 43+ exposition de cartes postales.Tout public

English :

Photo exhibition of Saint Nicholas’ Day from 1955 to 2024By Class 43+ exhibition of postcards.

German :

Fotoausstellung des Nikolausfestes im Zeitraum 1955-2024Von der Klasse 43+ Postkartenausstellung.

Italiano :

Mostra fotografica della festa di San Nicola nel periodo 1955-2024A cura della Classe 43+ mostra di cartoline.

Espanol :

Exposición fotográfica de la fiesta de San Nicolás durante el periodo 1955-2024Por la clase 43+ exposición de tarjetas postales.

