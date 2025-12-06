Exposition photos Fête Saint Nicolas Hagondange
Exposition photos Fête Saint Nicolas Hagondange samedi 6 décembre 2025.
Exposition photos Fête Saint Nicolas
10 Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle
Exposition photo de la Fête de Saint Nicolas durant la période 1955-2024Par la Classe 43+ exposition de cartes postales.Tout public
English :
Photo exhibition of Saint Nicholas’ Day from 1955 to 2024By Class 43+ exhibition of postcards.
German :
Fotoausstellung des Nikolausfestes im Zeitraum 1955-2024Von der Klasse 43+ Postkartenausstellung.
Italiano :
Mostra fotografica della festa di San Nicola nel periodo 1955-2024A cura della Classe 43+ mostra di cartoline.
Espanol :
Exposición fotográfica de la fiesta de San Nicolás durante el periodo 1955-2024Por la clase 43+ exposición de tarjetas postales.
