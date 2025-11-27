Exposition photos Il était une fois le Médoc Savoir-Faire Médocain Blaignan-Prignac

Exposition photos Il était une fois le Médoc

Savoir-Faire Médocain 6 rue de Verdun Blaignan-Prignac Gironde

Début : 2025-11-27

fin : 2026-01-04

2025-11-27 2025-12-15

Exposition de photos sur la thématique Il était une fois le Médoc .

Retrouvez les clichés de Benoît Lafitte, Eric Castor Lelaurain et Claude Vidalens, entre autre exposants.

La vernissage se tiendra le samedi 29 novembre à partir de 17h. .

Savoir-Faire Médocain 6 rue de Verdun Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 34 04 01 marc.picauville123@orange.fr

