Exposition photos Il était une fois le Médoc Savoir-Faire Médocain Blaignan-Prignac

Exposition photos Il était une fois le Médoc
Savoir-Faire Médocain 6 rue de Verdun Blaignan-Prignac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-27
fin : 2026-01-04
2025-11-27 2025-12-15
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Exposition de photos sur la thématique Il était une fois le Médoc .
Retrouvez les clichés de Benoît Lafitte, Eric Castor Lelaurain et Claude Vidalens, entre autre exposants.
La vernissage se tiendra le samedi 29 novembre à partir de 17h. .
Savoir-Faire Médocain 6 rue de Verdun Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 34 04 01 marc.picauville123@orange.fr
