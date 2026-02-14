Exposition photos Insectes et Papillons par Jean-Luc Laumonier Lignières

Exposition photos Insectes et Papillons par Jean-Luc Laumonier

32 Grande Rue Lignières Cher

Gratuit

Début : Lundi 2026-03-03 10:00:00

fin : 2026-04-01 12:30:00

2026-03-03

A travers l’objectif de Jean-Luc, photographe de métier, explorez le monde fascinant des insectes et papillons du Berry. Du paon du jour au clairon des abeilles en passant par le gazé, chaque image capture la beauté fragile d’espèces indispensable à l’équilibre naturel.

Prenez le temps d’admirer ces petites bêtes du Berry issues des chaumes du Patouillet ou des rives du Cher avant qu’elles ne s’envolent.

En bref, une exploration accessible à tous, d’une biodiversité étonnante et propice à l’émerveillement. .

32 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 41 lignieres@destination-sud-berry.com

English :

Through the lens of professional photographer Jean-Luc, explore the fascinating world of insects and butterflies in Berry. From the peacock to the bee bugler and the gazebo, each image captures the fragile beauty of species essential to the natural balance.

