Exposition photos Instants Volés Saint-Pair-sur-Mer

Exposition photos Instants Volés

40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-05

Chaque année en décembre, la médiathèque met en valeur le travail d’un photographe amateur. Cette année, venez découvrir l’exposition Instants Volés de Marie-Claude Vergne, photographe passionnée qui porte un regard singulier sur Saint-Pair-sur-Mer et ses environs. Elle capture aussi bien des paysages lors de prises de vue aériennes, que des portraits pris sur le vif, révélant ainsi l’authenticité du territoire et de ses habitants.

Entrée libre pour tous aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

