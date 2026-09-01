Informations pratiques

Saint-Flour-de-Mercoire

EXPOSITION PHOTOS – INTIMITÉ ANIMALE

84 route de Mercoire Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-09-19

Exposition photos « Intimité animale » du photographe animalier Tristan HAYER. Des images 100% sauvages réalisées au fil de longues heures d’observation, souvent en affût, au plus près de la faune dans son milieu naturel.

Tristan cherche à révéler l’intimité des animaux, ces instants discrets où un regard, une attitude ou une lumière racontent bien plus qu’une simple image.

Exposition photos « Intimité animale – au plus près de la faune sauvage » du photographe animalier Tristan HAYER. Des images 100% sauvages réalisées au fil de longues heures d’observation, souvent en affût, au plus près de la faune dans son milieu naturel.

Tristan cherche à révéler l’intimité des animaux, ces instants discrets où un regard, une attitude ou une lumière racontent bien plus qu’une simple image… .

84 route de Mercoire Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 78 97 15 74

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English :

« Animal Intimacy » photo exhibition by wildlife photographer Tristan HAYER. These images, captured entirely in the wild, were taken over long hours of observation—often from a hide—as close as possible to the animals in their natural habitat.

Tristan seeks to reveal the intimacy of animals—those quiet moments when a glance, a posture, or a ray of light conveys so much more than a simple image.

L’événement EXPOSITION PHOTOS – INTIMITÉ ANIMALE Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-OT Langogne