EXPOSITION PHOTOS – INTIMITÉ ANIMALE Saint-Flour-de-Mercoire
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Flour-de-Mercoire
Informations pratiques
Saint-Flour-de-Mercoire
EXPOSITION PHOTOS – INTIMITÉ ANIMALE
84 route de Mercoire Saint-Flour-de-Mercoire Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-09-19
Exposition photos « Intimité animale » du photographe animalier Tristan HAYER. Des images 100% sauvages réalisées au fil de longues heures d’observation, souvent en affût, au plus près de la faune dans son milieu naturel.
Tristan cherche à révéler l’intimité des animaux, ces instants discrets où un regard, une attitude ou une lumière racontent bien plus qu’une simple image.
Exposition photos « Intimité animale – au plus près de la faune sauvage » du photographe animalier Tristan HAYER. Des images 100% sauvages réalisées au fil de longues heures d’observation, souvent en affût, au plus près de la faune dans son milieu naturel.
Tristan cherche à révéler l’intimité des animaux, ces instants discrets où un regard, une attitude ou une lumière racontent bien plus qu’une simple image… .
84 route de Mercoire Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 78 97 15 74
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English :
« Animal Intimacy » photo exhibition by wildlife photographer Tristan HAYER. These images, captured entirely in the wild, were taken over long hours of observation—often from a hide—as close as possible to the animals in their natural habitat.
Tristan seeks to reveal the intimacy of animals—those quiet moments when a glance, a posture, or a ray of light conveys so much more than a simple image.
L’événement EXPOSITION PHOTOS – INTIMITÉ ANIMALE Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-OT Langogne
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