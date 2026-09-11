Exposition photos, Jardin botanique de la Villa Thuret, Antibes
dimanche 20 septembre 2026 · Jardin botanique de la Villa Thuret · Antibes
Informations pratiques
Exposition photos Dimanche 20 septembre, 09h30 Jardin botanique de la Villa Thuret Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Au cours de votre visite dans le jardin, une exposition photos vous permettra de découvrir et comparer certains endroits du site entre le XXe et le XXIe siècle.
Jardin botanique de la Villa Thuret 90 chemin Raymond 06160 Antibes Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 04 92 38 64 70 https://jardin-thuret.hub.inrae.fr/ https://www.instagram.com/jardinbotaniquevillathuret/;https://www.facebook.com/JardinbotaniqueVillaThuretINRAE D’une superficie de 3,5 ha, le jardin Thuret est un jardin botanique d’acclimatation créé à partir de 1857. Propriété de l’Etat français, il est géré par l’organisme scientifique INRAE. Il présente des collections composées d’arbres et arbustes exotiques en cours d’étude, dans le cadre des changements globaux, notamment les changements climatiques. Il comprend un millier d’espèces réparties en 157 familles et 506 genres. On dénombre environ 2400 plantes au jardin. Les plantes sont étiquetées et intégrées dans un jardin paysager à l’anglaise. Leur croissance est libre. Le jardin peut être visité en toute saison. Ligne 2 arrêt Empel
Au cours de votre visite dans le jardin, une exposition photos vous permettra de découvrir et comparer certains endroits du site entre le XXe et le XXIe siècle.
©INRAE
À voir aussi à Antibes (Alpes-Maritimes)
- 1845-2025, une histoire visuelle !, Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes 15 septembre 2026
- Jacques Mer, regard d’un photographe antibois, Salle des Associations, Antibes 15 septembre 2026
- Itinéraire gamifié : Mythes et légendes du Port Vauban, Port Vauban Antibes Juan Les Pins, Antibes 18 septembre 2026
- Exposition « 24 voyages pour Graham Greene », Médiathèque Albert Camus – Antibes, Antibes 18 septembre 2026
- Visite guidée et démonstration, Antibes, Antibes 18 septembre 2026