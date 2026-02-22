Exposition photos Jean-Marie Delabarre Cathédrale de Reims, Rêveries de l’eau, Fantaisies… Reims Tourisme & Congrès Reims

Exposition photos Jean-Marie Delabarre Cathédrale de Reims, Rêveries de l’eau, Fantaisies…

Gratuit

Gratuit

Entrée libre

Date : 2026-04-30 à 2026-07-01

Début : 2026-04-30

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-04-30

Tout public

Le photographe Jean-Marie Delabarre Professeur de lettres à Reims, JMD a fait des paysages et activités de sa Haute-Marne natale une 1ère matière photographique en l’enrichissant d’une esthétique et d’une poésie (Expo dans la Tour Navarre, à Langres).

Depuis les années 1990, son inspiration se nourrit de la photographie humaniste française (Doisneau, Cartier-Bresson), de l’humour de Martin Parr et d’influences plus contemporaines comme Michael Kenna et Saul Leiter.

L’exposition présente trois thèmes un regard sur la Cathédrale de Reims, des paysages de notre Région champenoise, notamment des Rêveries de l’eau inspirées par la rivière Suippe, et enfin des Fantaisies, invitation à l’insolite, au décalage et à la poésie du quotidien. .

Reims Tourisme & Congrès
6 Rue Rockefeller
Reims 51100 Marne Grand Est
+33 3 26 77 45 00

