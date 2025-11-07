Exposition Photos Jérôme PEREZ (photographe plasticien) La Médiathèque Donville-les-Bains

Exposition Photos Jérôme PEREZ (photographe plasticien) La Médiathèque Donville-les-Bains vendredi 7 novembre 2025.

Exposition Photos Jérôme PEREZ (photographe plasticien)

La Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche



Date :

Début : Vendredi 2025-11-07

Fin : 2025-12-05



2025-11-07

Présentation de ses collections CROMAA MOA TOA.

Son parcours Voici treize années que j’étudie le processus d’abstraction. J’aime la conception légère et libre énoncée par Serge Poliakoff L’art abstrait est comme un grand arbre dont les branches sont déplacées par le vent . Ce n’est pas un chemin tortueux, plutôt un envol vers des cieux inspirants.

Timidement j’ai commencé par pratiquer l’Intended Camera Movement (ICM) en y cherchant un sens. Rapidement je me suis orienté vers l’expérience des peintres ayant un cadrage de photographe dans leurs œuvres pour trouver une réponse. Graduellement j’ai construit des projets à la frontière du naturalisme avec l’abstrait, ni figuratif ni objectif. C’est un processus dynamique L’abstraction chromatique.

Pour chaque étape franchie il me fallait mettre au point une nouvelle technique au service de ma démarche. Peu avide de sensations purement digitales, je persiste à utiliser la lumière, l’optique et des techniques de l’ère pré-digitale pour atteindre mes fins. Il y a donc toujours un objet physique au départ du processus de création.

Dernier opus de mes abstractions chromatiques, la collection CROMAA entièrement argentique, dont le film négatif garantie l’absence de manipulation. Puisqu’il s’agit de pratiquer un art libre, la contrainte de l’existant devait sauter un jour ! L’écrivain comme le peintre ne partent-ils point d’une page blanche ?

Dorénavant avec les compositions chromatiques (collections MOA et TOA), la base de mon travail n’est autre qu’une plaque blanche encore vierge. J’y crée une œuvre plasticienne éphémère que je photographie à chaque étape de son élaboration. Cela me fournit les couleurs, les formes, les textures auxquelles je donnerai un sens final grâce à la photographie, mémoire unique.

Avec les compositions et les abstractions, je fais grandir deux branches de l’arbre de la liberté de la photographie, en référence Serge Poliakoff. Conduire la photographie aux frontières des arts picturaux et plastiques cousins me procure une infinie liberté de

création. .

La Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 mediatheque@donville.fr

