Exposition photos « Jeu d'Illusion » Lamballe-Armor 1 juillet 2025

Côtes-d’Armor

Exposition photos « Jeu d’Illusion » Plan d’eau de la Ville Gaudu Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-01

fin : 2026-06-30

2025-07-01

Réalisée par le Comptoir des Arts.

Le Comptoir des Arts présente sa 32ème « Moisson d’images ».

Cette exposition interroge notre manière de voir. À travers des effets optiques, subtils ou saisissants, Jeu d’illusions propose une exploration visuelle où le réel se déforme et où nos certitudes vacillent. Chaque image crée une tension entre réalité et illusion, et offre une expérience sensorielle où l’œil hésite, se trouble, puis redécouvre.

Ce travail s’inscrit dans une démarche expérimentale ici, la photographie ne se contente plus de représenter le réel, elle le réinterprète, le transforme, parfois même le déconstruit.

Notre intention n’est pas de tromper. En perturbant la lecture immédiate de l’image, nous cherchons à provoquer un moment d’étonnement une brèche dans l’évidence pour vous inviter à regarder autrement, plus lentement, plus librement. .

Plan d’eau de la Ville Gaudu

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

