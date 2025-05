Exposition photos J’habite une ville fantôme – Dinan, 23 mai 2025 07:00, Dinan.

Thibaut Derien proposera sa série « J’habite une ville fantôme « , collection de photographies de boutiques définitivement fermées glanées depuis 20 ans partout en France.

Passé le constat des effets de la mondialisation et de ses nouveaux procédés de consommation, on se laisse charmer par la beauté des lignes, des mots, des matières, des typographies et des couleurs de ces boutiques. Et de ces vitrines vides, orphelines, se dégage tout à coup une émotion, et même une certaine vitalité. Celle du passé, celle que notre imagination se surprend à inventer.

Le vernissage est ouvert à tous, il aura lieu le jeudi 22 mai à 18h au Jardin Anglais en présence de l’artiste ! .

