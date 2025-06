Exposition photos « La couleur dans tous ses éclats » Landéhen 1 juillet 2025 07:00

Côtes-d’Armor

Exposition photos « La couleur dans tous ses éclats » Jardin du bonheur Landéhen Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-01

fin : 2026-06-30

2025-07-01

Réalisée par le Comptoir des Arts.

Le Comptoir des Arts présente sa 32ème « Moisson d’images ».

La couleur constitue un très vaste sujet, à la fois riche, complexe et hautement pluridisciplinaire elle relève de la physique, de la chimie, de la physiologie, mais aussi des sciences humaines et, bien sûr, de l’art.

Les couleurs parlent un langage qu’aucun mot ne peut reproduire. La couleur est l’élément visuel dont nous nous rappelons le mieux et que nous assimilons le plus facilement. Elle peut provoquer des émotions en fonction des expériences de chacun et influencer notre comportement.

La couleur est par excellence la partie de l’art qui détient le don magique. Alors que le sujet, la forme, la ligne s’adressent d’abord à la pensée, la couleur n’a aucun sens pour l’intelligence, mais elle a tous les pouvoirs sur la sensibilité . Eugène Delacroix .

Jardin du bonheur

Landéhen 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

