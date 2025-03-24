Exposition photos La Fl’Ânerie de Stevenson , et exposition de peintures d’artistes locaux Le Bouchet-Saint-Nicolas

Exposition photos La Fl’Ânerie de Stevenson , et exposition de peintures d’artistes locaux

Salle des jeux en bois Le Bouchet-Saint-Nicolas Haute-Loire

Début : 2026-04-01 17:00:00

fin : 2026-10-31 19:00:00

La commune du Bouchet-Saint-Nicolas accueille des expositions à la salle des jeux en bois. Entrée libre de 17h à 19h.

Salle des jeux en bois Le Bouchet-Saint-Nicolas 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 32 22

The commune of Le Bouchet-Saint-Nicolas hosts exhibitions at the Salle des Jeux en Bois. Free admission from 5pm to 7pm.

