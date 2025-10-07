Exposition photos la part visible des camps Rond-point de l’Hôtel de ville Martigues

Exposition photos la part visible des camps

Du 07/10 au 29/10/2025 le mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Rond-point de l’Hôtel de ville Galerie de l’Histoire de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-10-07

fin : 2025-10-29

2025-10-07

Photographies du camp de concentration de Mauthausen. L’exposition présente l’ensemble des fonds d’images existants clichés SS, photos prises par les détenus libérés et par les libérateurs américains. A la galerie de l’histoire de Martigues. Gratuit.

D’aucun autre camp, autant de photographies n’ont été conservées.

Les SS ont beaucoup photographié fichage bureaucratique des détenus, exaltation du modèle disciplinaire et hygiéniste, tentatives d’évasions.

Les dernières semaines de leur domination, ils ont détruit en masse toutes sortes d’archives.

Mais à Mauthausen, une opération unique en son genre a permis de faire sortir clandestinement du camp des centaines de négatifs originaux de photos nazies, dissimulés puis confiés à une habitante du village, avant d’être récupérés lors de la Libération. .

Rond-point de l’Hôtel de ville Galerie de l’Histoire de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 34 02 contact.aha@ville-martigues.fr

English :

Photographs from the Mauthausen concentration camp. The exhibition presents all the existing image collections: SS photographs, photographs taken by liberated prisoners and by the American liberators. At the Martigues History Gallery. Free admission.

German :

Fotografien aus dem Konzentrationslager Mauthausen. Die Ausstellung zeigt alle vorhandenen Bildbestände: SS-Klischees, Fotos, die von befreiten Häftlingen und von den amerikanischen Befreiern aufgenommen wurden. In der Galerie de l’histoire de Martigues. Kostenlos.

Italiano :

Fotografie dal campo di concentramento di Mauthausen. La mostra presenta tutte le collezioni di immagini esistenti: fotografie delle SS, foto scattate dai prigionieri liberati e dai liberatori americani. Presso la Galleria di Storia di Martigues. Ingresso libero.

Espanol :

Fotografías del campo de concentración de Mauthausen. La exposición presenta todas las colecciones de imágenes existentes: fotografías de las SS, fotografías tomadas por los prisioneros liberados y por los liberadores americanos. En la Galería de Historia de Martigues. Entrada gratuita.

