Exposition photos « La traversée du miroir » La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Exposition photos "La traversée du miroir" La Bastide l'Evêque

Exposition photos « La traversée du miroir » La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala samedi 27 septembre 2025.

Exposition photos « La traversée du miroir » La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-27
fin : 2025-09-28

Date(s) :
2025-09-27

Une exposition photos de l’artiste Pierrette Robert.
Vernissage le 27/09 à 11h45.
  .

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 45 93 85 67  lartetcreation12@orange.fr

English :

A photo exhibition by artist Pierrette Robert.
Opening on 27/09 at 11:45 am.

German :

Eine Fotoausstellung der Künstlerin Pierrette Robert.
Vernissage am 27.09. um 11:45 Uhr.

Italiano :

Mostra fotografica dell’artista Pierrette Robert.
Inaugurazione il 27/09 alle 11.45.

Espanol :

Exposición fotográfica de la artista Pierrette Robert.
Inauguración el 27/09 a las 11.45 h.

L’événement Exposition photos « La traversée du miroir » La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-09-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)