Une exposition photos de l’artiste Pierrette Robert.
Vernissage le 27/09 à 11h45.
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 45 93 85 67 lartetcreation12@orange.fr
English :
A photo exhibition by artist Pierrette Robert.
Opening on 27/09 at 11:45 am.
German :
Eine Fotoausstellung der Künstlerin Pierrette Robert.
Vernissage am 27.09. um 11:45 Uhr.
Italiano :
Mostra fotografica dell’artista Pierrette Robert.
Inaugurazione il 27/09 alle 11.45.
Espanol :
Exposición fotográfica de la artista Pierrette Robert.
Inauguración el 27/09 a las 11.45 h.
