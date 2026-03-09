Exposition photos Labenne
Exposition photos Labenne samedi 16 mai 2026.
Exposition photos
Salle des Fêtes Labenne Landes
Gratuit
Gratuit
Date : 
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-17 12:00:00
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-17 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Le Photo Club Benessois vous invite à découvrir une collection de photos les 16 et 17 mai, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, à la Salle des Fêtes de LABENNE. L’entrée est libre pour tous !
Venez admirer les œuvres variées de notre club photo ainsi que celles d’autres exposants talentueux. Des clichés pour tous les goûts. .
Salle des Fêtes Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition photos
The Photo Club Benessois invites you to discover a collection of photos on May 16 and 17, from 9am to 12pm and from 2pm to 6pm, at the Salle des Fêtes in LABENNE.
