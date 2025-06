EXPOSITION PHOTOS Laurens 5 juillet 2025 07:00

Hérault

EXPOSITION PHOTOS Laurens Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

Exposition photos de 10h à 20h à la Maison du Peuple. Entrée gratuite.

Vernissage le samedi à 18h où vous êtes tous conviés !!…

Les inscriptions pour le repas du 14 juillet se feront lors de l’expo photos à la Maison du Peuple les 5 et 6 juillet.

Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 6 20 44 45 35

English :

Photo exhibition from 10am to 8pm at the Maison du Peuple. Free admission.

Vernissage on Saturday at 6pm, to which you are all invited!

Registration for the July 14 meal will take place during the photo exhibition at the Maison du Peuple on July 5 and 6.

German :

Fotoausstellung von 10.00 bis 20.00 Uhr im Maison du Peuple. Der Eintritt ist frei.

Vernissage am Samstag um 18 Uhr, zu der Sie alle eingeladen sind!!!.

Die Anmeldungen für das Essen am 14. Juli werden während der Fotoausstellung im Maison du Peuple am 5. und 6. Juli entgegengenommen.

Italiano :

Mostra fotografica dalle 10.00 alle 20.00 presso la Maison du Peuple. Ingresso libero.

Inaugurazione sabato alle 18.00, alla quale siete tutti invitati!

Le iscrizioni al pranzo del 14 luglio si effettueranno durante la mostra fotografica alla Maison du Peuple il 5 e 6 luglio.

Espanol :

Exposición fotográfica de 10.00 a 20.00 horas en la Maison du Peuple. Entrada gratuita.

Inauguración el sábado a las 18.00 horas, a la que están todos invitados.

La inscripción para la comida del 14 de julio tendrá lugar durante la exposición fotográfica en la Maison du Peuple los días 5 y 6 de julio.

