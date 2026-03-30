Exposition photos Le Danemark à vélo Montmorillon
Exposition photos Le Danemark à vélo Montmorillon mercredi 1 avril 2026.
Exposition photos Le Danemark à vélo
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-01
Exposition photos Le Danemark à vélo de Didier Carjat
Un petit tour du Danemark, 1125 Km en 15 jours, réalisé à deux.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Animation en partenariat avec Pédaler ses vacances .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
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English : Exposition photos Le Danemark à vélo
L’événement Exposition photos Le Danemark à vélo Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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