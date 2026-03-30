Exposition photos Le Danemark à vélo

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-01

Exposition photos Le Danemark à vélo de Didier Carjat

Un petit tour du Danemark, 1125 Km en 15 jours, réalisé à deux.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Animation en partenariat avec Pédaler ses vacances .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

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English : Exposition photos Le Danemark à vélo

L’événement Exposition photos Le Danemark à vélo Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne