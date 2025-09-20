Exposition Photos : Le patrimoine industriel de Bellegarde sur Valserine Château de Musinens – Espace Jean Robin Valserhône

Exposition Photos : Le patrimoine industriel de Bellegarde sur Valserine 20 et 21 septembre Château de Musinens – Espace Jean Robin Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition photos « Le patrimoine industriel de Bellegarde » dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, organisée en partenariat entre le Groupe Mémoire du Pays Bellegardien et l’Association Renaissance du Château de Musinens.

40 panneaux présentés dans 4 espaces thématiques, visite accompagnée

Château de Musinens – Espace Jean Robin 01200 VALSERHONE Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0675866196 Site historique non accessible aux PMR

Journées européennes du patrimoine 2025

Association Renaissance du Chateau de Musinens