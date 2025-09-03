Exposition photos Le Pays d’Auge vu par Gabriel Bretocq Place de la République Lisieux

Exposition photos Le Pays d’Auge vu par Gabriel Bretocq Place de la République Lisieux mercredi 3 septembre 2025.

Exposition photos Le Pays d’Auge vu par Gabriel Bretocq

Place de la République Médiathèque Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-03

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-03

En partenariat avec la revue Le Pays d’Auge, la médiathèque de Lisieux accueille une exposition consacrée à l’abbé Gabriel Bretocq, passionné de patrimoine et photographe des années 1930.

En partenariat avec la revue Le Pays d’Auge, la médiathèque de Lisieux accueille une exposition consacrée à l’abbé Gabriel Bretocq, passionné de patrimoine et photographe des années 1930. Membre de la Société française d’archéologie, il a photographié pour les Monuments historiques de nombreux édifices religieux et civils en Normandie. Ses clichés, conservés aux Archives départementales de l’Eure, offrent un regard précieux sur le patrimoine du Pays d’Auge. Venez voyager dans le temps et redécouvrir la beauté du patrimoine normand. Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Place de la République Médiathèque Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 41 00

English : Exposition photos Le Pays d’Auge vu par Gabriel Bretocq

In partnership with Le Pays d?Auge magazine, the Lisieux media library is hosting an exhibition dedicated to Abbé Gabriel Bretocq, a heritage enthusiast and photographer from the 1930s.

German : Exposition photos Le Pays d’Auge vu par Gabriel Bretocq

In Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Le Pays d’Auge veranstaltet die Mediathek von Lisieux eine Ausstellung über Abbé Gabriel Bretocq, einen leidenschaftlichen Liebhaber des Kulturerbes und Fotografen der 1930er Jahre.

Italiano :

In collaborazione con la rivista Le Pays d’Auge, la mediateca di Lisieux ospita una mostra dedicata all’Abbé Gabriel Bretocq, appassionato di patrimonio e fotografo degli anni Trenta.

Espanol :

En colaboración con la revista Le Pays d’Auge, la mediateca de Lisieux acoge una exposición dedicada al abate Gabriel Bretocq, apasionado del patrimonio y fotógrafo de los años treinta.

L’événement Exposition photos Le Pays d’Auge vu par Gabriel Bretocq Lisieux a été mis à jour le 2025-08-20 par Calvados Attractivité