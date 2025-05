Exposition photos | L’Eglise St Pierre au cours du Thaon – mediathèque de thaon Thaon, 16 mai 2025 07:00, Thaon.

Calvados

Exposition photos | L’Eglise St Pierre au cours du Thaon mediathèque de thaon 2 rue des ecoles Thaon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-16

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-05-16

Très belle exposition de photos en noir et blanc de l’Eglise st pierre à Thaon par l’association Lumière de Nacre. Vernissage 16 mai à 18h30

Très belle exposition de photos en noir et blanc de l’Eglise st pierre à Thaon par l’association Lumière de Nacre. Vernissage 16 mai à 18h30 .

mediathèque de thaon 2 rue des ecoles

Thaon 14610 Calvados Normandie +33 2 31 08 01 50 veronique.mairiethaon@orange.fr

English : Exposition photos | L’Eglise St Pierre au cours du Thaon

Beautiful exhibition of black and white photos of the Eglise st pierre in Thaon by the Lumière de Nacre association. Opening May 16 at 6.30pm

German : Exposition photos | L’Eglise St Pierre au cours du Thaon

Sehr schöne Ausstellung von Schwarz-Weiß-Fotos der Eglise st pierre in Thaon durch den Verein Lumière de Nacre. Vernissage 16. Mai um 18.30 Uhr

Italiano :

Una splendida mostra di foto in bianco e nero dell’Eglise St Pierre di Thaon, organizzata dall’associazione Lumière de Nacre. Inaugurazione il 16 maggio alle 18.30

Espanol :

Magnífica exposición de fotografías en blanco y negro de la iglesia St Pierre de Thaon, organizada por la asociación Lumière de Nacre. Inauguración el 16 de mayo a las 18.30 h

L’événement Exposition photos | L’Eglise St Pierre au cours du Thaon Thaon a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Caen la Mer