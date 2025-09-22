Exposition photos « Les arbres nous parlent ? » Une expo qui fait parler des arbres Hôpital Cognac-Jay Paris

Venez découvrir mes photos d’arbres dans un jardin extraordinaire et secret en plein Paris. Un jardin où les ruisseaux jaillissent de fontaines à débordement pour se réunir en cascade. Un jardin empli de végétations très diversifiées, un jardin fait pour l’apaisement.

L’endroit idéal pour exposer mes photos d’arbres.

Venez voir et parler des arbres.

Exposition de photos d’arbres et de textes sur les arbres.

Du lundi 22 septembre 2025 au vendredi 10 octobre 2025 :

de 10h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre et gratuite, tous les jours de 10h à 20h.

Tout public.

Hôpital Cognac-Jay 15, rue Eugène Millon 75015 Paris

https://www.olivierbonnetphoto.com olivierbonnet@protonmail.com https://www.facebook.com/olivier.bonnet.315 https://www.facebook.com/olivier.bonnet.315