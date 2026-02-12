Exposition photos les cyanotypes de Julie Médiathèque Beaussais-sur-Mer

Exposition photos les cyanotypes de Julie

Médiathèque 34 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d'Armor

Début : 2026-02-18

fin : 2026-03-14

2026-02-18

Julie Mainguet, artiste-photographe exposera ses oeuvres à l’étage de la médiathèque.

Indépendante dans la création depuis 10 ans, j’explore et découvre chaque jour ce métier. S’inspirer du monde pour le retranscrire à ma manière est ce qui me motive le plus!

Vers le cyanotype

Pendant mes études d’Histoire de l’art, je me passionne pour la photographie argentique et les procédés anciens. Depuis 2016 ans, je travaille essentiellement avec la technique de tirage du Cyanotype ; utilisant une chimie à base de sels ferriques et donnant des tonalités bleus prusses.

Ce procédé donne une profondeur, une ambiance à mes sujets. Un nouveau regard est posé sur la nature, les architectures et les instants de vie que je veux capturer.

J’aime aussi que le spectateur se questionne sur l’objet photographique ; avec le Cyanotype nous ne savons plus à quelle époque nous sommes, les images deviennent intemporelles. .

