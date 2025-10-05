Exposition photos « Les mains roses » Octobre Rose Esvres

Esvres Indre-et-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

2025-10-05

Dans le cadre d’octobre rose, mois de lutte nationale contre le cancer du sein, la commune d’Esvres et le Centre Communal d’Action Sociale se mobilisent afin de sensibiliser les femmes au dépistage, aux divers accompagnements et soins de support.

Dimanche 5 octobre 2025

Exposition photos « Les mains roses » par l’association Objectif Images à partir de 9h00 sur le plateau sportif. .

Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 35 36 communication@esvres.fr

English :

As part of pink October, the national month for the fight against breast cancer, the Esvres commune and the Centre Communal d?Action Sociale are mobilizing to raise awareness among women of breast cancer screening, support and care.

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers, dem nationalen Kampfmonat gegen Brustkrebs, mobilisieren sich die Gemeinde Esvres und das Centre Communal d’Action Sociale, um Frauen für die Früherkennung, die verschiedenen Betreuungsangebote und die unterstützende Pflege zu sensibilisieren.

Italiano :

Nell’ambito della campagna nazionale contro il tumore al seno, la città di Esvres e il Centre Communal d’Action Sociale lavorano per sensibilizzare le donne sulla necessità di sottoporsi allo screening e sulle varie forme di sostegno e assistenza disponibili.

Espanol :

En el marco de la campaña nacional contra el cáncer de mama, la ciudad de Esvres y el Centre Communal d’Action Sociale trabajan para sensibilizar a las mujeres sobre la necesidad de someterse a pruebas de detección y las distintas formas de apoyo y atención disponibles.

