Informations pratiques

Lesquin

Exposition photos Lesquin « Avant/après »

1 rue Camille Claudel 9810 LESQUIN Lesquin Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Lesquin, comme vous ne l’avez jamais vu !

Cette expo propose un étonnant voyage entre passé et présent grâce à d’anciennes photos retrouvées et reproduites aujourd’hui

Lesquin, comme vous ne l’avez jamais vu !

Cette expo propose un étonnant voyage entre passé et présent grâce à d’anciennes photos retrouvées et reproduites aujourd’hui .

1 rue Camille Claudel 9810 LESQUIN Lesquin 59810 Nord Hauts-de-France +33 3 62 13 79 94 mediatheque@ville-lesquin.fr

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English :

Lesquin, as you’ve never seen it before!

This exhibition offers an amazing journey from the past to the present through old photos that have been rediscovered and reproduced today

L’événement Exposition photos Lesquin « Avant/après » Lesquin a été mis à jour le 2026-09-10 par Hauts-de-France Tourisme