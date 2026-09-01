UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lesquin

Exposition photos Lesquin « Avant/après » Lesquin

samedi 19 septembre 2026 · Lesquin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1 rue Camille Claudel 9810 LESQUIN
Ville
59810 Lesquin
Département
Nord
Tarif

Lesquin

Exposition photos Lesquin « Avant/après »

1 rue Camille Claudel 9810 LESQUIN Lesquin Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Lesquin, comme vous ne l’avez jamais vu !
Cette expo propose un étonnant voyage entre passé et présent grâce à d’anciennes photos retrouvées et reproduites aujourd’hui
Lesquin, comme vous ne l’avez jamais vu !
Cette expo propose un étonnant voyage entre passé et présent grâce à d’anciennes photos retrouvées et reproduites aujourd’hui   .

1 rue Camille Claudel 9810 LESQUIN Lesquin 59810 Nord Hauts-de-France +33 3 62 13 79 94  mediatheque@ville-lesquin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lesquin, as you’ve never seen it before!
This exhibition offers an amazing journey from the past to the present through old photos that have been rediscovered and reproduced today

L’événement Exposition photos Lesquin « Avant/après » Lesquin a été mis à jour le 2026-09-10 par Hauts-de-France Tourisme

À voir aussi à Lesquin (Nord)