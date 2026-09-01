Exposition photos Lesquin « Avant/après » Lesquin
samedi 19 septembre 2026 · Lesquin
Informations pratiques
Lesquin
Exposition photos Lesquin « Avant/après »
1 rue Camille Claudel 9810 LESQUIN Lesquin Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Lesquin, comme vous ne l’avez jamais vu !
Cette expo propose un étonnant voyage entre passé et présent grâce à d’anciennes photos retrouvées et reproduites aujourd’hui
Lesquin, comme vous ne l’avez jamais vu !
Cette expo propose un étonnant voyage entre passé et présent grâce à d’anciennes photos retrouvées et reproduites aujourd’hui .
1 rue Camille Claudel 9810 LESQUIN Lesquin 59810 Nord Hauts-de-France +33 3 62 13 79 94 mediatheque@ville-lesquin.fr
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English :
Lesquin, as you’ve never seen it before!
This exhibition offers an amazing journey from the past to the present through old photos that have been rediscovered and reproduced today
L’événement Exposition photos Lesquin « Avant/après » Lesquin a été mis à jour le 2026-09-10 par Hauts-de-France Tourisme
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