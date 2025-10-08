Exposition photos l’Inde au féminin OUI VIVRE EN OUTRE-SEILLE Metz

Exposition photos l’Inde au féminin

OUI VIVRE EN OUTRE-SEILLE 17 rue des Allemands Metz Moselle

Photographies, de Jean-Luc BARRÉ, sur l’Inde avec notamment la thématique l’Inde au féminin, incluant des textes reflétant la situation des femmes en Inde, une bibliographie indienne d’écrivaines indiennes ou du continent indien, et quelques dessins de la jeune artiste de Calcutta Sreya Singha.Tout public

English :

Photographs by Jean-Luc BARRÉ on India, with a special focus on the feminine India, including texts reflecting the situation of women in India, an Indian bibliography of women writers from India and the Indian continent, and some drawings by the young Calcutta artist Sreya Singha.

German :

Fotografien von Jean-Luc BARRÉ über Indien, insbesondere über das Thema Indien als Frau, mit Texten, die die Situation der Frauen in Indien widerspiegeln, einer indischen Bibliografie indischer Schriftstellerinnen oder des indischen Kontinents und einigen Zeichnungen der jungen Künstlerin Sreya Singha aus Kalkutta.

Italiano :

Fotografie di Jean-Luc BARRÉ sull’India, con particolare attenzione al tema dell’India al femminile, inclusi testi che riflettono la situazione delle donne in India, una bibliografia indiana di scrittrici dell’India e del continente indiano e alcuni disegni della giovane artista di Calcutta Sreya Singha.

Espanol :

Fotografías de Jean-Luc BARRÉ sobre la India, con especial atención al tema de la India femenina, incluyendo textos que reflejan la situación de la mujer en la India, una bibliografía india de escritoras de la India y del continente indio, y algunos dibujos de la joven artista de Calcuta Sreya Singha.

