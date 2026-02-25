Exposition Photos Lumière de Tibhirine Bourges

Exposition Photos Lumière de Tibhirine

26 Rue Porte Jaune Bourges Cher

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

La Maison de la Parole à Bourges accueille l’exposition photographique Lumière de Thibirine de Christian Galaup, du 7 au 29 mars 2026.

À travers une série de photographies d’art, l’artiste propose un regard sensible et méditatif sur le monastère de Tibhirine, en écho au 30ème anniversaire de l’enlèvement et de l’assassinat des moines. .

+33 6 45 77 98 32 edvsbourges@gmail.com

English :

The Maison de la Parole in Bourges hosts Christian Galaup?s photographic exhibition Lumière de Thibirine , from March 7 to 29, 2026.

