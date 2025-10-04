Exposition photos Mairie du 5e arrondissement PARIS

Exposition photos Mairie du 5e arrondissement PARIS samedi 4 octobre 2025.

Fruit d’une collaboration entre le club photo et la résidence Mouffetard, cette exposition met en lumière des portraits empreints de sincérité et de chaleur.

Ces photographies saisissent des moments ordinaires mais essentiels, témoignant de la diversité des parcours et de la beauté des vies partagées.

Plus qu’une simple galerie d’images, « Regard de vie » est une rencontre visuelle et humaine, une invitation à porter un autre regard sur le quotidien, à la fois intime, authentique et profondément chaleureux.

L’exposition « Regard de vie, portraits du quotidien » propose une immersion sensible dans l’univers des instants simples qui façonnent nos existences. À travers l’objectif, le quotidien se révèle dans toute sa richesse et son humanité.

Du samedi 04 octobre 2025 au samedi 11 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS

