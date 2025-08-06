Exposition photos Médiathèque-Espace Diderot Rezé

Exposition photos Médiathèque-Espace Diderot Rezé mercredi 6 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-06 10:00 –

Gratuit : oui Tout public

Partez en immersion dans le quotidien des enfants de la Maison Radieuse au début des années 60 !Cette exposition, visible à l’Espace Diderot, présente le reportage photographique de Pierre Allard et Jean Suquet, réalisé en 1961 pour la Documentation française.Leur regard sur le « village vertical » de Le Corbusier s’attache particulièrement à la place des enfants et se dévoile à travers une sélection de clichés souvent inédits, enrichie des témoignages sonores de personnes qui habitaient la Maison Radieuse dans les années 50 et 60. Ainsi, l’image et le son se répondent et nous transportent au cœur d’une journée type à hauteur d’enfant.D’autres images sont également à découvrir en grand format dans l’espace public (entre l’Hôtel de Ville et l’Espace Diderot) et en ligne sur le portail numérique patrimoine-archives.reze.fr.- Visites commentées de l’exposition les vendredis 11 et 25 juillet, 22 et 29 août à 16h – Gratuit, sur réservation (02 40 84 43 60 ou mediation-patrimoine@mairie-reze.fr).Exposition conçue par l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD), avec la participation de la ville de Rezé en partenariat avec le Munaé (Musée national de l’Éducation), la Fondation Le Corbusier et l’Association des Habitant.es de la Maison Radieuse.Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque Espace Diderot

Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 https://mediatheque.reze.fr/