Exposition photos Minimalisme – Salle d’Honneur de l’hôtel de ville Montélimar 20 juin 2025 07:00

Drôme

Exposition photos Minimalisme Salle d’Honneur de l’hôtel de ville Place Emile Loubet Montélimar Drôme

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-27

2025-06-20

L’Association Photo-Club Montilien vous invite à découvrir l’exposition de photographies intitulée « Minimalisme ».

Salle d’Honneur de l’hôtel de ville Place Emile Loubet

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 24 arts.plastiques@montelimar.fr

English :

The Association Photo-Club Montilien invites you to discover a photography exhibition entitled « Minimalism ».

German :

Der Verein Photo-Club Montilien lädt Sie ein, die Fotoausstellung mit dem Titel « Minimalismus » zu entdecken.

Italiano :

L’Associazione Photo-Club Montilien vi invita a scoprire la sua mostra fotografica intitolata « Minimalismo ».

Espanol :

La Asociación Photo-Club Montilien le invita a descubrir su exposición de fotografías titulada « Minimalismo ».

