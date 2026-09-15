Informations pratiques

Arrens-Marsous

Exposition photos naturalistes et sculptures sur bois : « Les ailes des Pyrénées » et « L’imaginaire pyrénéen »

Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 14:00:00

fin : 2026-10-31 16:00:00

Date(s) :

2026-10-01

En ce mois d’octobre, deux expositions sont présentées ensemble à la Maison du Soulor :

« Les Ailes des Pyrénées » – photographies du Groupe d’Étude Ornithologique Béarnais.

« L’Imaginaire Pyrénéen » – Sculptures de Michel Bastien.

– « Les Ailes des Pyrénées » – photographies du Groupe d’Étude Ornithologique Béarnais

À travers une exposition photographique réalisée par le Groupe d’Étude Ornithologique Béarnais, le public est invité à découvrir la richesse et la diversité des oiseaux présents dans les Pyrénées.

Les photographies permettent de porter un autre regard sur ces espèces et de mieux comprendre leur place et leur rôle dans les écosystèmes montagnards.

Le vernissage, prévu le 18 octobre, sera également l’occasion de rencontrer les membres de l’association, d’échanger avec eux et de découvrir leurs actions et projets en faveur de la connaissance et de la protection de l’avifaune.

Cette exposition permettra ainsi de sensibiliser les visiteurs à la biodiversité locale, tout en valorisant le patrimoine naturel pyrénéen et le travail des acteurs associatifs du territoire.

– « L’Imaginaire Pyrénéen » – Sculptures de Michel Bastien

À travers les sculptures de Michel Bastien, venez découvrir une représentation artistique des créatures, légendes et imaginaires qui peuplent nos montagnes.

Cette exposition s’inscrit pleinement dans la thématique du mois consacrée à l’Imaginaire Pyrénéen, en proposant une approche artistique et originale du patrimoine culturel et légendaire des Pyrénées.

Accès libre. .

Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98 contact@maisondusoulor.fr

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English :

This October, two exhibitions are being presented together at the Maison du Soulor:

%AB Les Ailes des Pyr%E9n%E9es %BB—photographs by the Béarn Ornithological Study Group.

%AB “The Imagination of the Pyrenees” %BB – Sculptures by Michel Bastien.

– %AB “The Wings of the Pyrenees” %BB – Photographs by the Béarn Ornithological Study Group

%C0 Through a photography exhibition organized by the Béarn Ornithological Study Group, the public is invited to discover the richness and diversity of the birds found in the Pyrenees.

The photographs offer a fresh perspective on these species and provide a better understanding of their place and role in mountain ecosystems.

The opening, scheduled for October 18, will also be an opportunity to meet members of the association, talk with them, and learn about their initiatives and projects aimed at promoting knowledge of and protecting birdlife.

This exhibition will thus raise visitors’ awareness of local biodiversity, while highlighting the natural heritage of the Pyrenees and the work of local nonprofit organizations.

– “The Pyrenean Imagination” — Sculptures by Michel Bastien

Through Michel Bastien’s sculptures, come discover an artistic representation of the creatures, legends, and mythical beings that inhabit our mountains.

This exhibition is fully in line with the month’s theme, “The Pyrenean Imagination,” offering an artistic and original take on the cultural and legendary heritage of the Pyrenees.

L’événement Exposition photos naturalistes et sculptures sur bois : « Les ailes des Pyrénées » et « L’imaginaire pyrénéen » Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-09-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65