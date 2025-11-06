Exposition photos One World. De Rodez à Tokyo Rodez

Exposition photos One World. De Rodez à Tokyo

41, 43 rue Béteille Rodez Aveyron

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-20

2025-11-06

Organisée par la Maison de ma Région Rodez & Jocelyn Calac, photographe.

Du 6 au 20 novembre 2025, la Maison de Ma Région de Rodez vous invite à découvrir l’exposition photos gratuite One World. De Rodez à Tokyo dans le cadre de la Quinzaine du Japon.

Vernissage ouvert à tous le jeudi 6 novembre à 18h30 en présence du photographe, Jocelyn Calac.

Après être revenu d’un voyage photo de 5 semaines à Tokyo en mars 2024, Jocelyn Calac a repris son travail de documentation dans sa ville natale et une photo en particulier s’est connectée instantanément dans son esprit à une autre faite à Tokyo quelques semaines plutôt.

L’idée d’un livre composé de duos de photos lui est alors venue sans aller plus loin dans le processus.

Un an plus tard, il s’est penché dessus 26 photos tokyoïtes ont trouvé leurs partenaires ruthénoises. .

41, 43 rue Béteille Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 61 39 69 12 maisonregion.rodez@laregion.fr

