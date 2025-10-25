Exposition photos Orbey

Exposition photos Orbey samedi 25 octobre 2025.

Exposition photos

1 Place des Écoles Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Découvrez des photos mettant en scène la beauté et les curiosités de la nature et profitez aussi pour échanger avec les différents photographes présents. Buvette et gâteaux.

Les membre du welche photo club vous présentent leurs nouvelles oeuvres.

Découvrez ces clichés qui subliment la beauté de la nature, de la faune et de la flore ou encore de magnifiques jeux de lumière ou de reflets pris sur le vif.

Monsieur SUTTER Alain est l’invité d’honneur de cette édition. Admirez ses oeuvres dans lesquelles sont visibles des allégories métalliques.

1 Place des Écoles Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 42 23 26 33 welche.photoclub.orbey@orange.fr

English :

Discover photos featuring the beauty and curiosities of nature, and chat with the various photographers present. Refreshments and cakes.

German :

Entdecken Sie Fotos, die die Schönheit und die Kuriositäten der Natur in Szene setzen, und nutzen Sie auch die Gelegenheit, sich mit den verschiedenen anwesenden Fotografen auszutauschen. Getränke und Kuchen.

Italiano :

Scoprite le foto che mostrano le bellezze e le curiosità della natura e chiacchierate con i vari fotografi presenti. Rinfresco e torte.

Espanol :

Descubra fotos que muestran la belleza y las curiosidades de la naturaleza, y charle con los distintos fotógrafos presentes. Refrescos y pasteles.

L’événement Exposition photos Orbey a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg