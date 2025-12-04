EXPOSITION PHOTOS PEINTURES ESPACE JEAN FERRAT Roquettes

EXPOSITION PHOTOS PEINTURES

Exposition de photos et peintures amateurs sur les thèmes Emotions en couleur et Libre .

Pour la 6e année consécutive, dans le cadre de Festiv’Roquettes, la Mairie de Roquettes organisera les 6-7-8 février 2026 son concours Photos/Peintures, ouvert à tous les amateurs !

Le thème phare est Emotions en couleur , un thème Libre y est associé.

Ces deux thèmes feront l’objet

d’un prix du jury

d’un prix public

d’un prix enfant .

English :

Exhibition of amateur photos and paintings on the themes Emotions in color and Free .

