EXPOSITION PHOTOS PEINTURES ESPACE JEAN FERRAT Roquettes
EXPOSITION PHOTOS PEINTURES ESPACE JEAN FERRAT Roquettes vendredi 6 février 2026.
EXPOSITION PHOTOS PEINTURES
ESPACE JEAN FERRAT Chemin de Bordé Grosse Roquettes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-06
Exposition de photos et peintures amateurs sur les thèmes Emotions en couleur et Libre .
Pour la 6e année consécutive, dans le cadre de Festiv’Roquettes, la Mairie de Roquettes organisera les 6-7-8 février 2026 son concours Photos/Peintures, ouvert à tous les amateurs !
Le thème phare est Emotions en couleur , un thème Libre y est associé.
Ces deux thèmes feront l’objet
d’un prix du jury
d’un prix public
d’un prix enfant .
ESPACE JEAN FERRAT Chemin de Bordé Grosse Roquettes 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 72 84 80 accueil@mairie-roquettes.fr
English :
Exhibition of amateur photos and paintings on the themes Emotions in color and Free .
L’événement EXPOSITION PHOTOS PEINTURES Roquettes a été mis à jour le 2025-12-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE