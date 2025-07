Exposition Photos- Philippe Lemonnier Secrets de Lavande Librairie Mosaïque Die

Exposition Photos- Philippe Lemonnier Secrets de Lavande Librairie Mosaïque Die mardi 5 août 2025.

Exposition Photos- Philippe Lemonnier Secrets de Lavande

Librairie Mosaïque 35 Rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-05

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-08-05

La Lavande est un univers…

Au-delà de son indéfinissable couleur et de son si remarquable parfum, qui fleure bon la Provence, la lavande fédère un grand nombre d’acteurs:

.

Librairie Mosaïque 35 Rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93

English :

Lavender is a universe?

Beyond its indefinable color and its remarkable perfume, which smells of Provence, lavender brings together a large number of players:

German :

Der Lavendel ist ein Universum?

Neben seiner undefinierbaren Farbe und seinem bemerkenswerten Duft, der nach Provence riecht, vereint Lavendel eine Vielzahl von Akteuren:

Italiano :

La lavanda è un mondo?

Al di là del suo colore indefinibile e del suo straordinario profumo, che sa di Provenza, la lavanda riunisce un gran numero di attori:

Espanol :

La lavanda es un mundo..

Más allá de su color indefinible y su notable fragancia, que huele a Provenza, la lavanda reúne a un gran número de actores:

L’événement Exposition Photos- Philippe Lemonnier Secrets de Lavande Die a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme du Pays Diois