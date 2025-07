Exposition photos Phorestimalia 2025 Saint-Pierre-en-Val

Exposition photos Phorestimalia 2025 Saint-Pierre-en-Val samedi 26 juillet 2025.

Salle Polyvalente Saint-Pierre-en-Val Seine-Maritime

Exposition photographique sur la nature, sa faune et sa flore Du samedi 26 juillet au dimanche 3 août de 15h à 18h30

Salle Polyvalente Saint-Pierre-en-Val 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 43 50

English : Exposition photos Phorestimalia 2025

Photographic exhibition on nature, its flora and fauna Saturday, July 26 to Sunday, August 3: 3:00 pm to 6:30 pm

German :

Fotoausstellung über die Natur, ihre Fauna und Flora Samstag, 26. Juli bis Sonntag, 3. August: von 15 bis 18.30 Uhr

Italiano :

Mostra fotografica sulla natura, la sua flora e la sua fauna da sabato 26 luglio a domenica 3 agosto: dalle 15.00 alle 18.30

Espanol :

Exposición fotográfica sobre la naturaleza, su flora y su fauna Del sábado 26 de julio al domingo 3 de agosto: de 15:00 a 18:30 horas

