Exposition photos poèmes l’espoir sait vivre Redon

Exposition photos poèmes l’espoir sait vivre

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-17 16:30:00

fin : 2026-01-14 19:30:00

2025-12-17

Un ensemble de photos-poèmes par les écrivant.es de la Bicoque. Un objet brandi dans un lieu choisi de Redon qui inspire un souffle, où le brin d’espoir est saisissable. Une photo et une écriture brève, toute une histoire d’espoir en quelques mots.

Exposition visible sur les horaires du café culturel. .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14

