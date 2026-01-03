Exposition photos La Tisanerie Pontarlier

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs

Gratuit
Début : 2026-01-05
fin : 2026-01-31

Organisé par La Tisanerie.
Exposition de photos, macro végétal sur le thème de l’eau de Catherine ZIMMERMANN.   .

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 23 00 22  la-cat-z@hotmail.fr

