EXPOSITION PHOTOS Prades
EXPOSITION PHOTOS Prades mardi 10 mars 2026.
EXPOSITION PHOTOS
33 rue de l’Hospice Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-10
Exposition du Club photo d’Arboussols
.
33 rue de l’Hospice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 52 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Arboussols Photo Club exhibition
L’événement EXPOSITION PHOTOS Prades a été mis à jour le 2026-02-19 par OTI CONFLENT CANIGO