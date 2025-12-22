Exposition photos Prise de hauteur, Salle polyvalente Masseret

Exposition photos Prise de hauteur

Salle polyvalente Place Marcel Champeix Masseret Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Exposants principaux club du Limousin et exposants libres.

Gratuit. .

Salle polyvalente Place Marcel Champeix Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 66 99 05 masseret.initiatives@gmail.com

English : Exposition photos Prise de hauteur

