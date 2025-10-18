Exposition Photos Regards sur… 24 heures de lumières Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz
Exposition Photos Regards sur… 24 heures de lumières Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz samedi 18 octobre 2025.
Exposition Photos Regards sur… 24 heures de lumières
Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 14:30:00
fin : 2025-10-22 18:30:00
Date(s) :
2025-10-18 2025-10-19 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26
Le collectif de photographes « Regards sur.. » vous propose leur exposition annuelle
La thématique retenue cette année est 24 heures de lumières
Rendez-vous dans la galerie Catherine Pasquier située au Musée du Pays de Retz pour ce rendez-vous incontournable d’automne
Béatrice NACHIN, Alain BARRE, Alain BENZONI, Alain SORIN, Yves RICHARD, Pierre TROTREAU, vous dévoilent une soixantaine de clichés réalisés par leurs soins et avec différents types d’appareils photos !
Venez admirer leurs différentes photos et prises de vue, pour le plaisir des yeux !
Pratique
accès gratuit à l’exposition aux horaires d’ouverture du Musée du Pays de Retz
l’exposition est visible dans la galerie Catherine Pasquier du 18 au 26 octobre
n’hésitez pas à poursuivre votre visite par la découverte des différentes collections et animations proposées sur place (entrée payante)
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .
Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 40 83 apr@museedupaysderetz.fr
English :
The photographers’ collective « Regards sur.. » presents their annual exhibition
This year’s theme is 24 hours of light
Visit the Catherine Pasquier gallery at the Musée du Pays de Retz for this not-to-be-missed autumn event
German :
Das Fotografenkollektiv « Regards sur… » präsentiert Ihnen ihre Jahresausstellung
Das diesjährige Thema lautet 24 Stunden Lichter
Treffen Sie sich in der Galerie Catherine Pasquier, die sich im Musée du Pays de Retz befindet, zu diesem unumgänglichen Termin im Herbst
Italiano :
Il gruppo di fotografi « Regards sur… » presenta la propria mostra annuale
Il tema di quest’anno è 24 ore di luce
Visitate la galleria Catherine Pasquier del Musée du Pays de Retz per questo imperdibile evento autunnale
Espanol :
El grupo de fotógrafos « Regards sur.. » presenta su exposición anual
El tema de este año es 24 horas de luz
Visite la galería Catherine Pasquier del Museo del País de Retz para asistir a esta cita otoñal ineludible
L’événement Exposition Photos Regards sur… 24 heures de lumières Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2025-09-17 par I_OT Pornic