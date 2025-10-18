Exposition Photos Regards sur… 24 heures de lumières Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz

Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-22 18:30:00

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26

Le collectif de photographes « Regards sur.. » vous propose leur exposition annuelle

La thématique retenue cette année est 24 heures de lumières

Rendez-vous dans la galerie Catherine Pasquier située au Musée du Pays de Retz pour ce rendez-vous incontournable d’automne

Béatrice NACHIN, Alain BARRE, Alain BENZONI, Alain SORIN, Yves RICHARD, Pierre TROTREAU, vous dévoilent une soixantaine de clichés réalisés par leurs soins et avec différents types d’appareils photos !

Venez admirer leurs différentes photos et prises de vue, pour le plaisir des yeux !

Pratique

accès gratuit à l’exposition aux horaires d’ouverture du Musée du Pays de Retz

l’exposition est visible dans la galerie Catherine Pasquier du 18 au 26 octobre

n’hésitez pas à poursuivre votre visite par la découverte des différentes collections et animations proposées sur place (entrée payante)



Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 40 83 apr@museedupaysderetz.fr

English :

The photographers’ collective « Regards sur.. » presents their annual exhibition

This year’s theme is 24 hours of light

Visit the Catherine Pasquier gallery at the Musée du Pays de Retz for this not-to-be-missed autumn event

German :

Das Fotografenkollektiv « Regards sur… » präsentiert Ihnen ihre Jahresausstellung

Das diesjährige Thema lautet 24 Stunden Lichter

Treffen Sie sich in der Galerie Catherine Pasquier, die sich im Musée du Pays de Retz befindet, zu diesem unumgänglichen Termin im Herbst

Italiano :

Il gruppo di fotografi « Regards sur… » presenta la propria mostra annuale

Il tema di quest’anno è 24 ore di luce

Visitate la galleria Catherine Pasquier del Musée du Pays de Retz per questo imperdibile evento autunnale

Espanol :

El grupo de fotógrafos « Regards sur.. » presenta su exposición anual

El tema de este año es 24 horas de luz

Visite la galería Catherine Pasquier del Museo del País de Retz para asistir a esta cita otoñal ineludible

