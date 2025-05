Exposition photos Rencontres – Bibliothèque Sainte-Pazanne, 17 juin 2025 07:00, Sainte-Pazanne.

Loire-Atlantique

Exposition photos Rencontres Bibliothèque 32 avenue de la Source Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-17

2025-06-18

2025-06-19

2025-06-20

2025-06-21

2025-06-22

2025-06-23

2025-06-24

2025-06-25

2025-06-26

2025-06-27

2025-06-28

2025-06-29

2025-06-30

2025-07-01

2025-07-02

2025-07-03

2025-07-04

2025-07-05

2025-07-06

Vous aimez la photographie ? Les élèves de 6èmes B du collège Olympe de Goudes de Sainte-Pazanne, vous dévoilent leurs créations à travers une très jolie exposition de photographies.

Ce projet a pris la forme d’un travail en collaboration avec Pierre Leray, photographe.

Les objectifs du projet

sortir des clichés et préjugés par la rencontre

valoriser la différence

changer le regard

les photographies réalisées lors des rencontres ont eu comme contrainte de ne pas permettre la reconnaissance d’un visage (vue en plongée, contre-jour…).

Pratique

ses interventions ont été financées par le collège par le biais du Pass culture

l’exposition est visible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

entrée libre

travaux photographiques proposés par les 6èmes B du collège Olympe de Gouges de Ste-Pazanne

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Bibliothèque 32 avenue de la Source

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 69 13

English :

Do you like photography? The 6èmes B students from Collège Olympe de Goudes in Sainte-Pazanne, France, are showing off their creations in a beautiful exhibition of photographs.

German :

Lieben Sie die Fotografie? Die Schülerinnen und Schüler der 6ème B des Collège Olympe de Goudes in Sainte-Pazanne zeigen Ihnen ihre Kreationen in einer sehr schönen Fotoausstellung.

Italiano :

Vi piace la fotografia? Gli studenti della 6ª B del Collège Olympe de Goudes di Sainte-Pazanne presentano le loro creazioni in una mostra fotografica molto interessante.

Espanol :

¿Te gusta la fotografía? Los alumnos de 6èmes B del Collège Olympe de Goudes de Sainte-Pazanne muestran sus creaciones en una exposición fotográfica muy atractiva.

L’événement Exposition photos Rencontres Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2025-05-21 par I_OT Pornic