EXPOSITION PHOTOS BIBLIOTHEQUE RIEUX-VOLVESTRE Rieux-Volvestre

BIBLIOTHEQUE RIEUX-VOLVESTRE 1 Rue de l’Ort Rieux-Volvestre Haute-Garonne
La bibliothèque municipale vous propose une exposition du 3 au 31 octobre 2025: Le temps d’une carte postale voyage dans le Rieux d’avant
La Galerie municipale vous invite à un véritable voyage dans le temps à travers des reproductions agrandies d’une collection de vieilles cartes postales de Rieux-Volvestre.
Ces images d’époque racontent l’histoire du village, ses bâtiments, ses rues, ses fêtes, ses habitants…
C’est l’occasion de (re)découvrir Rieux-Volvestre sous un autre regard. .
English :
The municipal library is holding an exhibition from October 3 to 31, 2025: « The time of a postcard: a journey through the Rieux of yesteryear »
German :
Die Stadtbibliothek bietet Ihnen vom 3. bis 31. Oktober 2025 eine Ausstellung an: « Le temps d’une carte postale voyage dans le Rieux d’avant » (Zeit für eine Postkarte: Reise in das frühere Rieux)
Italiano :
La biblioteca comunale organizza dal 3 al 31 ottobre 2025 una mostra: « Il tempo di una cartolina: un viaggio nella Rieux di un tempo »
Espanol :
La biblioteca municipal acoge del 3 al 31 de octubre de 2025 una exposición: « El tiempo de una postal: un viaje por el Rieux de antaño »
