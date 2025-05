EXPOSITION PHOTOS – Saint-Génis-des-Fontaines, 2 juillet 2025 09:30, Saint-Génis-des-Fontaines.

Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-02 09:30:00

fin : 2025-07-29 12:00:00

2025-07-02

Douze artistes révèlent leur regard sensible sur le monde à travers une diversité de matières, de textures et d’émotions capturées. Une immersion visuelle saisissante et plurielle.

Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie mairie.stgenis.serviceculturel@wanadoo.fr

English :

Twelve artists reveal their sensitive view of the world through a diversity of materials, textures and captured emotions. A striking, multi-faceted visual immersion.

German :

Zwölf Künstler offenbaren ihren sensiblen Blick auf die Welt durch eine Vielfalt von Materialien, Texturen und eingefangenen Emotionen. Eine beeindruckende und vielfältige visuelle Immersion.

Italiano :

Dodici artisti rivelano la loro visione sensibile del mondo attraverso una diversità di materiali, texture ed emozioni catturate. È un’immersione visiva sorprendente e sfaccettata.

Espanol :

Doce artistas revelan su sensible visión del mundo a través de una diversidad de materiales, texturas y emociones capturadas. Es una inmersión visual impactante y polifacética.

