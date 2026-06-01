Exposition photos Saint-Pois
Exposition photos Saint-Pois samedi 13 juin 2026.
Saint-Pois
Exposition photos
15 Grande Rue Saint-Pois Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Exposition de photos du collectif photo de Saint Pois et des membres du club photo de Pont-Farcy.
Invités
Christelle AUST Zoom Nature.
Hadrien et Eric DECLOMESNIL. .
15 Grande Rue Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 59 80 42 mairie.stpois@wanadoo.fr
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English : Exposition photos
L’événement Exposition photos Saint-Pois a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Villedieu-les-Poêles