Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition photos Saint-Pois

Exposition photos Saint-Pois samedi 13 juin 2026.

Adresse : 15 Grande Rue

Ville : 50670 Saint-Pois

Département : Manche

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Pois

Exposition photos

15 Grande Rue Saint-Pois Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Exposition de photos du collectif photo de Saint Pois et des membres du club photo de Pont-Farcy.
Invités
Christelle AUST Zoom Nature.
Hadrien et Eric DECLOMESNIL.   .

15 Grande Rue Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 59 80 42  mairie.stpois@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition photos

L’événement Exposition photos Saint-Pois a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Villedieu-les-Poêles

À voir aussi à Saint-Pois (Manche)