Exposition photos Salle Charlemagne Saint-Jean-de-Sixt vendredi 19 septembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
L’association SAINT JEAN DE SIXT PATRIMOINE organise :
– une expo photos sur le patrimoine architectural, à la salle Charlemagne 9h/12h et 14h/18h pendant les 3 jours,
– visite du Four à Pain communal (hameau des Sixt) samedi & dimanche de 8h à 13h,
– représentation du Groupe folklorique « Lou Saint-jeandais » le dimanche à 11h sur la place de l’ancienne école,
– Les chapelles et l’église seront ouvertes au public.
venez nombreux !
Salle Charlemagne place de l’ancienne école 74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT Saint-Jean-de-Sixt 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://saintjeandesixt.wordpress.com/actualites/ parking à proximité
Saint jean de sixt patrimoine