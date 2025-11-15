Exposition Photos Sarthe Sauvage par Rémi Lépinay et Joël Geffray Salle Richefeu Écommoy

Salle Richefeu Place de la République Écommoy Sarthe

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-15

PHOTOS DE RÉMI LEPINAY ET JOËL GEFFRAY

Se poster à l’affût avant le lever du jour, prendre le temps de s’immerger dans la quiétude du milieu, être à l’écoute attentive du moindre bruit ; le pas discret de la biche qui traverse un cours d’eau, le chant du rouge-gorge, la laie et ses marcassins qui traversent le chemin… Observer les animaux qui profitent des derniers instants de la nuit pour aller se remiser, s’enivrer des lumières automnales, des brumes matinales… À l’aube, la lumière se réveille, les vies se révèlent, c’est un moment réellement magique, un moment d’émerveillement. .

Salle Richefeu Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 14 mairie@ecommoy.fr

