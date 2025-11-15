Exposition photos Ciné nova Savenay
Exposition photos Ciné nova Savenay samedi 15 novembre 2025.
Exposition photos
Ciné nova 37 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-30
2025-11-15
Nouvelle exposition du Photoclub savenaisien.
Présence des photographes les vendredis et samedis de 14h à 18h. .
Ciné nova 37 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 80 97 66
