Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition photos Ciné nova Savenay

Exposition photos Ciné nova Savenay samedi 15 novembre 2025.

Exposition photos

Ciné nova 37 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-15

Nouvelle exposition du Photoclub savenaisien.

Présence des photographes les vendredis et samedis de 14h à 18h.   .

Ciné nova 37 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 80 97 66 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition photos Savenay a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay