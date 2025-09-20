Exposition photos sur Achille Germain et film sur les abattoirs avenue de verdun salle printania La Flèche

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

EXPOSITION PHOTOS SUR LES VELODROMES ET ACHILLE GERMAIN

Le Cercle Généalogique Fléchois vous propose de partir sur les traces des vélodromes fléchois et découvrez l’incroyable parcours du grand sportif Achille Germain à travers ses exploits.

*Diffusion d’un film les anciens abattoirs

Salle Printania

Journées européennes du patrimoine 2025

pays de la loire