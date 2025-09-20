Exposition photos sur Achille Germain et film sur les abattoirs avenue de verdun salle printania La Flèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
EXPOSITION PHOTOS SUR LES VELODROMES ET ACHILLE GERMAIN
Le Cercle Généalogique Fléchois vous propose de partir sur les traces des vélodromes fléchois et découvrez l’incroyable parcours du grand sportif Achille Germain à travers ses exploits.
Samedi de 10h à 12h et 14h à 17h
*Diffusion d’un film les anciens abattoirs
Salle Printania
Samedi de 10h à 12h et 14h à 17h
Journées européennes du patrimoine 2025
pays de la loire