Exposition photos sur l’ancien Soulvache Soulvache Soulvache

Exposition photos sur l'ancien Soulvache Soulvache Soulvache

Exposition photos sur l’ancien Soulvache Soulvache Soulvache samedi 20 septembre 2025.

Exposition photos sur l’ancien Soulvache 20 et 21 septembre Soulvache Loire-Atlantique

02 40 28 80 52

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition de photos sur l’ancien Soulvache, son histoire…
Salle municipale

Soulvache 1 Rue de la Mairie, 44660 Soulvache Soulvache 44660 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Journées européennes du patrimoine 2025

CCCD